Auer und Chemnitzer Junioren-Handballer schaffen gemeinsam den Aufstieg in die Bundesliga

Bei einem zweitägigen Turnier in Ahlen räumte das junge Team nahezu alles ab. Gefeiert wurde danach nicht nur mit einer Kiste Spezi. Auch, weil sich eine Entscheidung als richtig erwies.

Es ist vollbracht. Souverän sind die B-Junioren-Handballer aus Aue und Chemnitz am Wochenende in die B-Jugend-Bundesliga aufgestiegen. Mit drei Siegen und einem Remis setzte sich die Spielgemeinschaft EHV Aue/SG Nickelhütte Aue/Buteo Chemnitz beim bundesweiten Aufstiegsturnier in Ahlen gegen vier Mannschaften durch.