Auf die Niederlage in Reudnitz wollen Johannes Micketeit und seine VC-Kollegen unbedingt einen Heimsieg folgen lassen.
Auf die Niederlage in Reudnitz wollen Johannes Micketeit und seine VC-Kollegen unbedingt einen Heimsieg folgen lassen. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Auf den Spitzenreiter folgt das Schlusslicht: Zschopaus Volleyballer vor Woche der Gegensätze
Von Andreas Bauer
Beim Primus der Regionalliga Ost waren die VC-Männer aus der Motorradstadt chancenlos. Doch die große Chance, sich im vorderen Mittelfeld zu etablieren, lässt nicht lange auf sich warten.

Einen Satz lang durften die Volleyballer des VC Zschopau von einer Sensation träumen. Dem SV Reudnitz, der zehn seiner elf Partien zuvor gewonnen hatte, boten die Motorradstädter anfangs Paroli. Mit 25:23 ging der hart umkämpfte Durchgang dann aber doch an den Spitzenreiter der Regionalliga Ost, dessen Überlegenheit im weiteren Spielverlauf...
