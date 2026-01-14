Auf den Spuren von Eric Frenzel: Junger Erzgebirger wird zum Hoffnungsträger in der Nordischen Kombination

Marienberg
Zunächst war Elias Berthold für den ATSV Gebirge/Gelobtland nur als Skilangläufer aktiv. Inzwischen ist der Zwölfjährige auch auf der Schanze erfolgreich – und steht vor einem wichtigen Schritt.
Strahlende Gesichter unter strahlend blauem Himmel: Beim ATSV Gebirge/Gelobtland hat der 63. Pokallauf „Rund um Marienberg“ für Freude gesorgt. Nicht nur, dass der Wettkampf nach mehrjähriger witterungsbedingter Zwangspause endlich wieder über die Bühne gehen konnte. Auch die Ergebnisse der Gastgeber konnten sich sehen lassen, stellten sie...
