Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach

Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.

Wenn Magdalena Uhlig ins Becken springt, blendet sie die Welt um sich herum aus. Dann zählen für die Zwölfjährige nur das Wasser, die Technik und der Wille, die eigene Bestzeit zu knacken. Die Carlsfelderin gehört zu den großen Talenten des SV Schneeberg. Dass mit ihr zu rechnen ist, daran lässt die Schülerin keine Zweifel. Klassisch...