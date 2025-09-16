Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück

Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.

Die Verletztenliste des EHV Aue hat sich im Drittliga-Spiel beim SC Magdeburg II verlängert: Handballer Lukas Simenas kugelte sich einen Finger aus und fällt eine Weile aus. Das Unentschieden in Sachsen-Anhalt sicherten die Erzgebirger um Chefcoach Uwe Jungandreas quasi auf der letzten Rille. Denn inzwischen sechs Spieler sind verletzt, darunter...