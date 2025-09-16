Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab. Bild: Swat/Verein
Aue
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.

Die Verletztenliste des EHV Aue hat sich im Drittliga-Spiel beim SC Magdeburg II verlängert: Handballer Lukas Simenas kugelte sich einen Finger aus und fällt eine Weile aus. Das Unentschieden in Sachsen-Anhalt sicherten die Erzgebirger um Chefcoach Uwe Jungandreas quasi auf der letzten Rille. Denn inzwischen sechs Spieler sind verletzt, darunter...
