Aufsteiger stürzt Großrückerswalde vom Thron der Fußball-Erzgebirgsliga

Viele Experten haben im Vorfeld eine außergewöhnlich spannende Kreisoberliga-Saison vorausgesagt. Diese Prognose bestätigt sich, wie nun auch ein überraschendes Ergebnis in Dittmanndorf zeigt.

Auf die Frage nach dem Titelfavoriten gab es im Sommer kaum klare Antworten, was die Fußball-Erzgebirgsliga angeht. Statt einen Kandidaten zu benennen, wurde oft eine spannende Saison prognostiziert, in der fast jeder jeden schlagen könne. Eine These, sie sich nun bestätigt, denn nach sechs Spieltagen haben alle 14 Mannschaften mindestens eine...