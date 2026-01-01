Aufstieg oder Abstieg: Wie es für Mannschaften aus dem Erzgebirge im neuen Jahr weitergeht

Die Schönheider Wölfe kämpfen um den Titel und auch für die Auer Handballer und Thalheimer Kicker sieht es gut aus. Steigern sollten sich dagegen die Vertreter in der Fußball-Sachsenklasse.

Handball, 3. Liga: Es war eine Sensation in der Handballwelt: Im Sommer übernahm Trainerikone Uwe Jungandreas das Ruder beim EHV Aue, der zuletzt unruhiges Fahrwasser erlebt hatte. Nach dem Abstieg aus Liga 2 in der Saison 2021/22 gelang zwar der sofortige Wiederaufstieg. Doch es ging auch gleich wieder runter. Mit Jungandreas, der in seiner...