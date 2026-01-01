MENÜ
Eigengewächs Torben Lange hat sich beim EHV Aue längst einen Stammplatz erspielt.
Eigengewächs Torben Lange hat sich beim EHV Aue längst einen Stammplatz erspielt. Bild: Ramona Schwabe
Yannek Seidel (vorn) und die Schönheider Wölfe wollen nach dem Titel greifen und liegen dafür aktuell voll im Plan.
Yannek Seidel (vorn) und die Schönheider Wölfe wollen nach dem Titel greifen und liegen dafür aktuell voll im Plan. Bild: Ramona Schwabe
Mit einem umjubelten Heimsieg gegen Barkas Frankenberg machten die Fußballer von Tanne Thalheim einen Spieltag vor Schluss den Aufstieg in die Landesliga perfekt.
Mit einem umjubelten Heimsieg gegen Barkas Frankenberg machten die Fußballer von Tanne Thalheim einen Spieltag vor Schluss den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Aue
Aufstieg oder Abstieg: Wie es für Mannschaften aus dem Erzgebirge im neuen Jahr weitergeht
Von Anna Neef, Jürgen Werner, Sandra Häfner
Die Schönheider Wölfe kämpfen um den Titel und auch für die Auer Handballer und Thalheimer Kicker sieht es gut aus. Steigern sollten sich dagegen die Vertreter in der Fußball-Sachsenklasse.

Handball, 3. Liga: Es war eine Sensation in der Handballwelt: Im Sommer übernahm Trainerikone Uwe Jungandreas das Ruder beim EHV Aue, der zuletzt unruhiges Fahrwasser erlebt hatte. Nach dem Abstieg aus Liga 2 in der Saison 2021/22 gelang zwar der sofortige Wiederaufstieg. Doch es ging auch gleich wieder runter. Mit Jungandreas, der in seiner...
