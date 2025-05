Aufstiegskampf: Tanne bleibt Spitzenreiter

Die Thalheimer Fußballer erledigen ihre Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten und holen drei Punkte. Noch sind sechs Partien zu spielen. Und ein Ziel hat die Elf vor Augen.

Spitzenreiter gegen Tabellenschlusslicht – so lautete die Begegnung zwischen Tanne Thalheim und Rapid Chemnitz am Samstag in der Sachsenklasse West. 40 Punkte trennten den Ersten vom Letzten. Und so klar sich das Spiel las, so deutlich ging es aus. Die Thalheimer ließen schon in der Anfangszeit mit einem frühen Treffer nichts anbrennen und...