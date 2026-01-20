MENÜ
Zschopaus junger Außenangreifer Paul Pezold (links) in Aktion.
Zschopaus junger Außenangreifer Paul Pezold (links) in Aktion. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Aus der Sachsenklasse in die Regionalliga: Dieser erzgebirgische Volleyballverein wird zum Sprungbrett für junge Spieler
Von Andreas Bauer
Vor einem Jahr spielte Paul Pezold mit dem DJK Colditz noch in der Sachsenklasse West. Dank seines Wechsels nach Zschopau greift der 19-Jährige nun zwei Etagen höher an – mit Erfolg.

Mit anderen Vereinen hat der Erfurter Volleyballclub das Projekt YoungStars Thüringen ins Rollen gebracht. Die besten Spieler eines Jahrgangs werden dabei gefördert und vertreten ihr Bundesland auf höherer Ebene. Unter anderem in der Regionalliga Ost, in der der Thüringer Nachwuchs mit einem Sonderspielrecht antritt – und nun beim VC...
