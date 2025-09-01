Autobahnstau wird Lugauer Ringern im Regionalliga-Derby zum Verhängnis

Gegen den Erzgebirgsrivalen aus Aue hatte sich der RV Eichenkranz zu seinem Saisonauftakt viel vorgenommen. Doch dann erreichte die Gastgeber wenige Stunden vor Kampfbeginn eine bittere Nachricht.

Schöner hätte die neue Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland für die Ringer des RV Eichenkranz Lugau eigentlich nicht beginnen können. Vor imposanter Kulisse kam es im prall gefüllten ehemaligen Bahnhofsgebäude zum Erzgebirgsderby gegen den FC Erzgebirge Aue II, der eine Woche zuvor in einem vorgezogenen Kampf beim RV Thalheim mit... Schöner hätte die neue Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland für die Ringer des RV Eichenkranz Lugau eigentlich nicht beginnen können. Vor imposanter Kulisse kam es im prall gefüllten ehemaligen Bahnhofsgebäude zum Erzgebirgsderby gegen den FC Erzgebirge Aue II, der eine Woche zuvor in einem vorgezogenen Kampf beim RV Thalheim mit...