Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm musste sich der Lugauer Yasin Salamov (l.) gegen Seyed Reza Hosseinian aus Aue mit 0:10 geschlagen geben.
In der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm musste sich der Lugauer Yasin Salamov (l.) gegen Seyed Reza Hosseinian aus Aue mit 0:10 geschlagen geben. Bild: André März
In der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm musste sich der Lugauer Yasin Salamov (l.) gegen Seyed Reza Hosseinian aus Aue mit 0:10 geschlagen geben.
In der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm musste sich der Lugauer Yasin Salamov (l.) gegen Seyed Reza Hosseinian aus Aue mit 0:10 geschlagen geben. Bild: André März
Stollberg
Autobahnstau wird Lugauer Ringern im Regionalliga-Derby zum Verhängnis
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den Erzgebirgsrivalen aus Aue hatte sich der RV Eichenkranz zu seinem Saisonauftakt viel vorgenommen. Doch dann erreichte die Gastgeber wenige Stunden vor Kampfbeginn eine bittere Nachricht.

Schöner hätte die neue Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland für die Ringer des RV Eichenkranz Lugau eigentlich nicht beginnen können. Vor imposanter Kulisse kam es im prall gefüllten ehemaligen Bahnhofsgebäude zum Erzgebirgsderby gegen den FC Erzgebirge Aue II, der eine Woche zuvor in einem vorgezogenen Kampf beim RV Thalheim mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
26.08.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Die Veilchenringer verlieren und der Chefcoach nimmt es sportlich
Aues Eigengewächs Tony Lehmann (l.) schlug sich gegen den international erfahrenen Dominik Jagusz vom RV Thalheim mehr als achtbar.
Dass sie Lehrgeld bezahlen würden, war Björn Schöniger klar. Deshalb schmerzt ihn die Derby-Niederlage zum Saisonauftakt in der Regionalliga gegen Thalheim nicht allzu sehr. Er verteilt sogar Lob.
Anna Neef
21.08.2025
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
Mehr Artikel