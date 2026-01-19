Barrierefrei aufs stille Örtchen: Fußballer aus dem Erzgebirge hoffen dafür auf Unterstützung

Die Toilettenanlage im Thalheimer Waldstadion wird umgebaut. Bis April soll das Projekt beendet sein. Dafür sammelt der Verein nun Geld.

Eine barrierefreie Toilettenanlage wünschen sich die Fußballer des SV Tanne Thalheim. Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der marode Sanitärtrakt von einst ist schon abgerissen. Nun soll es an den Neubau gehen. Dafür sammelt der Verein über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ finanzielle Unterstützer. Bis Ende Februar...