Die Toilettenanlage im Thalheimer Waldstadion soll barrierefrei werden.
Die Toilettenanlage im Thalheimer Waldstadion soll barrierefrei werden.
Aue
Barrierefrei aufs stille Örtchen: Fußballer aus dem Erzgebirge hoffen dafür auf Unterstützung
Redakteur
Von Anna Neef
Die Toilettenanlage im Thalheimer Waldstadion wird umgebaut. Bis April soll das Projekt beendet sein. Dafür sammelt der Verein nun Geld.

Eine barrierefreie Toilettenanlage wünschen sich die Fußballer des SV Tanne Thalheim. Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der marode Sanitärtrakt von einst ist schon abgerissen. Nun soll es an den Neubau gehen. Dafür sammelt der Verein über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ finanzielle Unterstützer. Bis Ende Februar...
Mehr Artikel