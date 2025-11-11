Basketball im Erzgebirge: Eine Sportart erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Aue
Schon vor 20 Jahren wurde in Aue Basketball gespielt. Seinerzeit sogar unter dem Dach des FCE. Dann schlief alles ein. Nun aber hat ein neuer Verein die Jagd auf den Korb wieder eröffnet – und viel vor.
Bis ins Jahr 1993 reichen die Wurzeln zurück: Damals rief Kosta Awdshiew unter dem Dach des FC Erzgebirge Aue die Abteilung Basketball ins Leben. Seinerzeit noch Sportlehrer an der Dürer-Schule wollte der Bulgare jungen Leuten die Chance geben, sich unter dem Korb auszutoben – zusätzlich zum Sportunterricht. Mühelos scharte er...
