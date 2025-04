Beim FC Erzgebirge Aue zählen keine Ausreden mehr: Veilchendamen klarer Favorit im Derby

Die Landesligafußballerinnen des FCE sind am Sonntag bei Schlusslicht Thum-Herold in der Pflicht. Soll es mit dem Saisonziel noch etwas werden, müssen Zähler her.

Spätestens jetzt zählen keine Ausreden mehr: Die Landesligafußballerinnen des FC Erzgebirge Aue sind im Derby diesen Sonntag beim ESV Thum-Herold klarer Favorit. Anstoß ist 12 Uhr. Nach dem 3:3 und der bitteren 1:2-Niederlage gegen Spitzenteams aus Leipzig wollen die Veilchen um Coach Alexander Zamzow beim abgeschlagenen Schlusslicht kein... Spätestens jetzt zählen keine Ausreden mehr: Die Landesligafußballerinnen des FC Erzgebirge Aue sind im Derby diesen Sonntag beim ESV Thum-Herold klarer Favorit. Anstoß ist 12 Uhr. Nach dem 3:3 und der bitteren 1:2-Niederlage gegen Spitzenteams aus Leipzig wollen die Veilchen um Coach Alexander Zamzow beim abgeschlagenen Schlusslicht kein...