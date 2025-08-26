Beim Jubiläum „500 Jahre Schützenwesen in Zschopau“ ist Zielvermögen gefragt

Anlässlich eines runden Geburtstags stellten die Schützen der Motorradstadt ein großes Programm auf die Beine. Dazu gehören mehrere Wettbewerbe.

In dieser Woche wird das Jubiläum „500 Jahre Schützenwesen in Zschopau“ gefeiert. So organisieren die Motorradstädter im Rahmen des Schloss- und Schützenfestes unter anderem ein Kanonentreffen. Zudem gibt es am Samstag ab 13 Uhr das vereinsinterne Königsschießen sowie nach dem Festumzug am Sonntag ab 15.30 Uhr das Adlerschießen, bei dem...