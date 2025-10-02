Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Vorsitzende des MC MZ Zschopau, Uwe Klaumünzer (links), und der WM-Fahrer Jeremy Sydow fiebern gleichermaßen dem Heim-Grand-Prix im Oktober entgegen.
Der Vorsitzende des MC MZ Zschopau, Uwe Klaumünzer (links), und der WM-Fahrer Jeremy Sydow fiebern gleichermaßen dem Heim-Grand-Prix im Oktober entgegen. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Beim WM-Finale „Rund um Zschopau“: Eine kommende trifft auf alte Enduro-Legenden
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach seinen jüngsten Erfolgen freut sich Geländefahrer Jeremy Sydow ganz besonders auf das Highlight im Erzgebirge. Genauso fiebern Sportler von einst dem Event entgegen, weil ein Jubiläum ansteht.

Das Erzgebirge, Mekka des deutschen Endurosports, steht Kopf. Im Oktober dürfen sich die Fans gleich auf zwei Weltmeisterschaften freuen. Vom 17. bis 19. Oktober sind die weltbesten Geländefahrer beim WM-Finale „Rund um Zschopau“ zu erleben. Nach 1990, 2004, 2017 und 2022 gastiert der WM-Zirkus damit zum fünften Mal in der Motorradstadt....
