Biathleten aus dem Erzgebirge nehmen wieder Fahrt auf

Der PSV Schwarzenberg hat Talente zur Sommerleistungskontrolle geschickt. Es gab eine souveräne Siegerin.

Einen Einstand nach Maß in die neue Saison hat Biathletin Natalie Steeger vom PSV Schwarzenberg gefeiert. Bei der Sommerleistungskontrolle in Sehma sicherte sie sich in der Altersklasse 13 den Sieg. Und zwar in souveräner Manier, wie Trainerin Annika Pohl betonte.