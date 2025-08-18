Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Biathleten des PSV Schwarzenberg sind in die Saison gestartet.
Die Biathleten des PSV Schwarzenberg sind in die Saison gestartet. Bild: Symbolbild/skumer - stock.adobe.com
Aue
Biathleten aus dem Erzgebirge nehmen wieder Fahrt auf
Von Anna Neef
Der PSV Schwarzenberg hat Talente zur Sommerleistungskontrolle geschickt. Es gab eine souveräne Siegerin.

Einen Einstand nach Maß in die neue Saison hat Biathletin Natalie Steeger vom PSV Schwarzenberg gefeiert. Bei der Sommerleistungskontrolle in Sehma sicherte sie sich in der Altersklasse 13 den Sieg. Und zwar in souveräner Manier, wie Trainerin Annika Pohl betonte.
