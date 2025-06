Biathletin aus dem Erzgebirge wechselt an die Sportschule – warum das auch finanziell ein Kraftakt ist

Natalie Steeger aus Bernsbach lernt und trainiert ab kommenden Schuljahr an der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal. Das war ihr erklärtes Ziel, nachdem sie das Turnen für Biathlon aufgab.

Natalie Steeger ist zwölf Jahre jung und gertenschlank. Sie wirkt eher schüchtern und hat ein verschmitztes Lächeln. Dabei könnte die Bernsbacherin gerade platzen vor Stolz. Dem Mädchen ist der Sprung an den Olympiastützpunkt nach Oberwiesenthal gelungen. Am Fichtelberg will sie fleißig an ihrem Biathlon-Talent feilen.