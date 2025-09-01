Bis Halbzeit halten die Jugendkegler aus dem Erzgebirge super mit

Aue
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus. Aber dann drehte die U 19 aus Bautzen das Spiel bei der SG Bernsbach/Stollberg doch noch.
Die U-19-Nachwuchskegler der Spielgemeinschaft Bernsbach/Stollberg haben am 2. Spieltag der Verbandsliga zuhause gegen Titelverteidiger Bautzen eine Niederlage kassiert. Die Erzgebirger unterlagen mit 2087:2187. Dabei sah es bis zur Halbzeit noch anders aus. Aber die Führung der Gastgeber drehten die Gäste im „Grünen Baum“ dann doch noch....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.