Die Jugendkegler der SG Bernsbach/Stollberg hatten am Wochenende das Nachsehen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Die Jugendkegler der SG Bernsbach/Stollberg hatten am Wochenende das Nachsehen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Bis Halbzeit halten die Jugendkegler aus dem Erzgebirge super mit
Von Anna Neef
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus. Aber dann drehte die U 19 aus Bautzen das Spiel bei der SG Bernsbach/Stollberg doch noch.

Die U-19-Nachwuchskegler der Spielgemeinschaft Bernsbach/Stollberg haben am 2. Spieltag der Verbandsliga zuhause gegen Titelverteidiger Bautzen eine Niederlage kassiert. Die Erzgebirger unterlagen mit 2087:2187. Dabei sah es bis zur Halbzeit noch anders aus. Aber die Führung der Gastgeber drehten die Gäste im „Grünen Baum“ dann doch noch....
