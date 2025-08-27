Bittere Pille für Ultra-Läufer: Gebürtiger Erzgebirger fällt für Monate aus

Damit hat Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock nicht gerechnet. Eine Verletzung bremst den Extremsportler mit Wurzeln in Sachsen aus.

Ultra-Läufer Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock muss einen Rückschlag verdauen. Viele Herausforderungen hat der gebürtige Erzgebirger dieses Jahr schon gemeistert. Dazu gehörten ein 100 Kilometer langes Etappenrennen in den Alpen, viele Extreme beim Zugspitz-Lauf und der Ultratrail Lamer Winkel. Auch im Dreiländereck von Deutschland,...