Boxer aus dem Erzgebirge feiern Double: 15-Jährige eilt von Titelkampf zu Titelkampf

Sara Hussein ist deutsche Meisterin der U 17. Gold war ihr schon 2024 in der U 15 gelungen. Besonderheit: Zwischen beiden Turnieren absolvierte sie kein anderes Duell im Wettkampfmodus.

Eine Altersklasse höher – und auf Anhieb der Titel: Boxerin Sara Hussein vom SV Schwarzenberg hat ihren Vorjahreserfolg wiederholt. Wurde sie 2024 deutsche Meisterin in der AK U 15, sicherte sie sich vor Kurzem in Bremerhaven in der U 17 ebenfalls Gold. Das macht nicht nur ihren Trainer René Escher stolz. „Die ganze Abteilung freut sich mit...