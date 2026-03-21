Boxer aus dem Erzgebirge steigen seit einem Vierteljahrhundert in den Ring

Die SG Neuwelt feiert Geburtstag. Passend dazu stand der Verein bei der Landesmeisterschaft in Roßwein mit fünf Sportlern im Finale. Problem: Dem stärksten Mädchen der Runde geht die Konkurrenz aus.

Er ist nicht zu überhören gewesen: Mike Junghans, Gründer der SG Neuwelt, wurde bei der Landesmeisterschaft im Boxen in Roßwein ab und zu laut. Kadetten, Junioren und Jugend stiegen in den Ring. Und der Trainer aus dem Erzgebirge beobachtete seine Schützlinge genau. Vier Finalkämpfe kosteten viel Stimme. „Weiter, weiter, weiter – geh’... Er ist nicht zu überhören gewesen: Mike Junghans, Gründer der SG Neuwelt, wurde bei der Landesmeisterschaft im Boxen in Roßwein ab und zu laut. Kadetten, Junioren und Jugend stiegen in den Ring. Und der Trainer aus dem Erzgebirge beobachtete seine Schützlinge genau. Vier Finalkämpfe kosteten viel Stimme. „Weiter, weiter, weiter – geh’...