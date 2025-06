Bühne für Teamgeist, Fairness und Fußball: Schüler aus dem Erzgebirge wetteifern um besonderen Cup

Die Grundschule Zschorlau hat das Nachwuchsturnier der Stadtwerke Aue-Bad Schlema gewonnen. In beeindruckender Manier noch dazu. Doch das allein machte den Tag nicht aus.

70 Kinder aus sieben Grundschulen der Region sind jetzt beim Kampf um den Cup der Stadtwerke Aue-Bad Schlema dem runden Leder nachgejagt. Das Turnier ging damit in seine nunmehr 16. Runde. Und auch diese sollte sich als erfolgreich erweisen. Denn das Sport- und Freizeitzentrum am Bahnhof verwandelte sich spielend in eine Arena für Sportsgeist und...