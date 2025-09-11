Bundesliga-Handball im Erzgebirge: Die B-Jugend aus Aue steht vor ihrer Feuertaufe

Gegen Elbflorenz Dresden beginnt für die Spielgemeinschaft EHV/SG Nickelhütte/Buteo diesen Sonnabend die Saison im Oberhaus. Der Jugendkoordinator erklärt, warum das weit mehr als ein Abenteuer ist.

Der Aufstieg ist ein wichtiges Signal gewesen, sagt Jens Denecke. „Nun müssen alle nur noch ihre Nervosität abschütteln", schickt der Jugendkoordinator der SG Nickelhütte Aue hinterher. Diesen Sonnabend beginnt für die B-Junioren-Handballer der Talentschmiede aus dem Erzgebirge das Abenteuer Bundesliga. „Und es ist weit mehr als das",...