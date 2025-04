CFC-Talent ohne Scheu gegen den eigenen Lieblingsverein

Frederik Kunstmann hält bei der U19 des CFC in der Junioren-Bundesliga die Fäden in der Abwehr zusammen. Der 18-jährige Stollberger will bei den Himmelblauen den Durchbruch schaffen – doch jetzt kommen erstmal die Bayern.

Die K.o-Runde der A-Junioren-Bundesliga ist für die U19 des Chemnitzer FC seit der jüngsten Niederlage in Heidenheim außer Reichweite. Doch da ist noch dieses eine Highlight. Wenn der FC Bayern München irgendwo anrückt, und das auch noch zu einem Pflichtspiel, dann ist der Rummel schon im Vorfeld groß. Das haben die Männer des CFC 2017 im... Die K.o-Runde der A-Junioren-Bundesliga ist für die U19 des Chemnitzer FC seit der jüngsten Niederlage in Heidenheim außer Reichweite. Doch da ist noch dieses eine Highlight. Wenn der FC Bayern München irgendwo anrückt, und das auch noch zu einem Pflichtspiel, dann ist der Rummel schon im Vorfeld groß. Das haben die Männer des CFC 2017 im...