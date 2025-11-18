Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen.
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen. Bild: Sophia Teicher
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen.
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen. Bild: Sophia Teicher
Zschopau
Crosslauf-Saison erlebt im Erzgebirge ihren Höhepunkt
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reger Betrieb ist am Mittwoch beim Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer zu erwarten. Heiß sind auch die Starter des LV 90 Erzgebirge, die zuletzt bei ihrem Heimspiel überzeugten.

Seit Jahren richtet die WSG Schwarzenberg-Wildenau am Buß- und Bettag in Geyer seinen Vereinscross aus. Diesen Mittwoch ist es an der dortigen Schanzenanlage zum 14. Mal soweit. Zur Wahl stehen je nach Altersklasse Strecken von 400 Meter bis 12 Kilometer Länge. Von Wintersportlern, die sich den letzten Schliff für die neue Saison holen wollen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
23.09.2025
2 min.
Erzgebirgische Leichtathleten dominieren Team-Landesmeisterschaften
Die Jugend-Leichtathleten aus dem Erzgebirge erkämpften in Freiberg viele Medaillen und Urkunden.
Zum Abschluss der Freiluftsaison haben die jungen Lokalvertreter in Freiberg noch einmal ihr ganzes Können gezeigt. Drei von vier Titeln gingen an die Startgemeinschaft aus der Region.
Andreas Bauer
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
13.11.2025
1 min.
Von wegen Pause: Sportler aus dem Erzgebirge schnüren am Feiertag die Laufschuhe
Zum Vereinscross ruft die WSG Schwarzenberg-Wildenau kommenden Mittwoch nach Geyer.
Der 14. Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau geht am Buß- und Bettag in gewohnter Manier an den Schanzen in Geyer über die Bühne. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.
Anna Neef
Mehr Artikel