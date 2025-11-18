Crosslauf-Saison erlebt im Erzgebirge ihren Höhepunkt

Reger Betrieb ist am Mittwoch beim Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer zu erwarten. Heiß sind auch die Starter des LV 90 Erzgebirge, die zuletzt bei ihrem Heimspiel überzeugten.

Seit Jahren richtet die WSG Schwarzenberg-Wildenau am Buß- und Bettag in Geyer seinen Vereinscross aus. Diesen Mittwoch ist es an der dortigen Schanzenanlage zum 14. Mal soweit. Zur Wahl stehen je nach Altersklasse Strecken von 400 Meter bis 12 Kilometer Länge. Von Wintersportlern, die sich den letzten Schliff für die neue Saison holen wollen,...