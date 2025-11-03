Crottendorfer Tischtennis-Frauen kommen in Leipzig unter die Räder

Für die Erzgebirgerinnen war es kein erfolgreicher Ausflug in die Messestadt. Gerade mal ein Einzelsieg gelang ihnen am Doppelspieltag.

Das hatten sich die Tischtennisspielerinnen der SG Tannenberg/Crottendorf ganz anders vorgestellt. Statt wie im Vorfeld erhofft, wenigstens eines der beiden Gastspiele in Leipzig für sich zu entscheiden, setzte es am Doppelspieltag zwei heftige Niederlagen für die Erzgebirgerinnen. Die niederschmetternde Bilanz: gerade mal ein Einzelsieg in...