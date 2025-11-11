Cyclo-Cross-Bundesliga: Dieser Radsportler aus dem Erzgebirge dominiert die Junioren-Konkurrenz

Zschopau
Freud und Leid liegen beim RSV 54 Venusberg eng beieinander. Während sich ein Starter über Platz 1 in der nationalen Rennserie freut, wurde ein anderer durch einen folgenschweren Sturz ausgebremst.
Mit zwei starken Auftritten hat Radsportler Alwin Beyer vom RSV 54 Venusberg die Führung in der Cyclo-Cross-Bundesliga übernommen. Auch sein Zwillingsbruder Oscar war bei den beiden Rennen in Baden-Württemberg schnell unterwegs. Doch den Venusbergern ist nicht nur nach Jubeln zumute, denn ein anderer RSV-Fahrer wurde durch einen schweren Sturz...
