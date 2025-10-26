Dank 300 Helfern: Getzenrodeo begeistert im Erzgebirge 10.000 Zuschauer

Mit atemberaubenden Fahrmanövern hat die Hard-Enduro-Weltelite das riesige Publikum im Erzgebirge wieder einmal fasziniert. Möglich war das alles nur, weil im Hintergrund viele Leute mit anpackten.

Vor Begeisterung hat der Getzenwald in Grießbach am Samstag „gebrannt". 10.000 Zuschauer waren in den Drebacher Ortsteil gekommen, um beim Getzenrodeo zum 11. Mal seit der Premiere 2006 die packenden Fahrmanöver der Hard-Enduro-Spezialisten live zu erleben. Mit einem Start-Ziel-Sieg im Getzen-Race sowie im Getzen-Champ krönte sich Manuel...