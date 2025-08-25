Dank dieses Radsportlers durfte das Erzgebirge beim Leipziger Sprinter-Cup jubeln

Zschopau
Aus dem vollen Training heraus hat Colin Rudolph in der Messestadt seine Klasse unter Beweis gestellt. Seine Venusberger Vereinskollegen verfehlten dagegen andernorts das Podest.
So richtig passte Colin Rudolph dieser Leipziger Sprinter-Cup, zu dem die besten deutschen Kurzzeitathleten nach Sachsen kamen, nicht in den Terminplan. „Ohne spezielle Vorbereitung hat er diese Rennen aus dem vollen Training heraus bestritten, sodass keine Spitzenergebnisse zu erwarten waren“, erklärt Trainer Klaus Fischer vom RSV 54...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.