Stolz präsentieren die Gelenauer Ringer ihre Goldmedaillen und die erfolgreich verteidigte Regionalliga-Trophäe.
Stolz präsentieren die Gelenauer Ringer ihre Goldmedaillen und die erfolgreich verteidigte Regionalliga-Trophäe. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Dank Schützenhilfe in letzter Sekunde: Gelenaus Regionalliga-Ringer verteidigen ihren Titel
Von Andreas Bauer
Eine perfekte Rückrunde hat der Vorjahresmeister zum Abschluss mit einem klaren Heimsieg gekrönt. Wichtiger und deutlich dramatischer war allerdings der Ausgang eines anderen Kampfes.

Eigentlich ist die Geschichte des letzten Saisonkampfes der Gelenauer Ringer schnell erzählt. Gegen den AC Germania Artern wurden sie ihrer Favoritenrolle mit 28:5 eindrucksvoll gerecht. Acht der zehn Duelle gingen an die Gastgeber. Fünf davon vorzeitig, was in einer makellosen Rückrunde fast schon zur Gewohnheit wurde. Und doch werden sowohl...
