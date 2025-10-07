Dart im Erzgebirge: In Niederdorf fliegen ab sofort die Pfeile

Stollberg
Der weltweite Siegeszug des einstigen Kneipensports hat auch den FSV erreicht. Zehn Aktive zählt die neue Abteilung im Moment. Doch das soll erst der Anfang sein.
Ein Zeitvertreib in verqualmten Kneipen-Hinterzimmern: Das war einmal. In den vergangenen Jahren hat der Dartsport eine atemberaubende Entwicklung genommen, das Pfeilewerfen lockt weltweit inzwischen ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Und spätestens seit Gabriel Clemens, „The German Giant“, vor zwei Jahren als erster Deutscher ins...
