Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen.
Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen. Bild: Anna Neef
Patrick Terjung, Präsident der BSG Wismut Aue, freut sich über die florierende Darts-Abteilung im Verein.
Patrick Terjung, Präsident der BSG Wismut Aue, freut sich über die florierende Darts-Abteilung im Verein. Bild: Anna Neef
Dartsspieler achten akribisch auf ihr Equipment.
Dartsspieler achten akribisch auf ihr Equipment. Bild: Anna Neef
Aue
Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.

Die Mädels sind in Unterzahl, sagt Michelle Wiegand und lacht. Darüber macht sich die 27-Jährige aber längst keine Gedanken mehr. Denn sowohl im Verein als auch in ihrer Mannschaft fühlt sie sich bestens aufgehoben und voll respektiert. Wobei? Seit zwei Jahren spielt sie aktiv Darts in den Reihen der BSG Wismut Aue, die mit zwei Mannschaften...
