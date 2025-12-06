Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache

Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.

Die Mädels sind in Unterzahl, sagt Michelle Wiegand und lacht. Darüber macht sich die 27-Jährige aber längst keine Gedanken mehr. Denn sowohl im Verein als auch in ihrer Mannschaft fühlt sie sich bestens aufgehoben und voll respektiert. Wobei? Seit zwei Jahren spielt sie aktiv Darts in den Reihen der BSG Wismut Aue, die mit zwei Mannschaften...