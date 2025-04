Das Bangen hat ein Ende für Rennfahrerin Lucy Michel

Hinter ihrem zweiten Jahr in der Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft stand für Lucy Michel lange ein Fragezeichen. Dank unzähliger Gönner geht es an diesem Wochenende aber endlich los.

An diesem Wochenende beginnt sie nun, die zweite Saison für Lucy Michel in der FIM Women´s Circuit Racing (WCR) World Championship, der Weltmeisterschaft für Rennfahrerinnen. Im vorigen Jahr, der Premierensaison der reinen Frauen-WM, landete die zierliche Blondine aus Schwarzbach auf Rang 16. In diesem Jahr stand eine Fortsetzung ihrer Karriere...