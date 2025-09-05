Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mountainbike-Enduro-Fans erobern am Wochenende den Rabenberg. Bild: Michael Schröder/Veranstalter
Mountainbike-Enduro-Fans erobern am Wochenende den Rabenberg. Bild: Michael Schröder/Veranstalter
Aue
Das Erzgebirge als Mekka für Mountainbike-Enduro-Fans: Gastgeber erwartet 400 Starter
Von Anna Neef
Zum zweiten Mal gastiert Europas größte Mountainbike-Enduro-Serie auf den Rabenberg in Breitenbrunn. Der Tourchef war 2024 sofort überzeugt.

Qualität überzeugt. Und das Team vom Breitenbrunner Rabenberg hat voriges Jahr offenbar geliefert. Denn dieses Wochenende gastiert erneut die Enduro One (E1) im Erzgebirge. Europas größte Mountainbike-Enduro-Serie hatten 2024 rund 400 Fahrerinnen und Fahrer unter die Räder genommen. Die Trails boten schon damals eine perfekte Mischung aus...
Mehr Artikel