Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende

Zschopau
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Auf Geländefahrt-Terrain hat sich Werner Stiegler erst als junger Erwachsener gewagt. Erstmals steuerte er 1950 die RT 125 seines Vaters Willi „Rund um den Pöhlberg“. Es war der Beginn von 16 erfolgreichen Jahren im Geländesport. Zuvor hatte Werner Stiegler noch zu anderen Aktivitäten tendiert. „Mein Lieblingssport im Schulalter war der...
