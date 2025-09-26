Das Sport-Wochenende im Altkreis Annaberg: Auch an den Brettern geht es wieder rund

Annaberg
Während die Gelenauer Regionalliga-Ringer für ein paar Tage die Füße hochlegen können, bietet vor allem der Fußball interessante Duelle in der Region. Zudem beginnt die Saison im Schach.
Nach drei Heimkämpfen in Folge legen Gelenaus Ringer mal eine Pause ein. Dafür beginnt die Schach-Saison, die grundlegende Änderungen mit sich bringt. Interessant wird es zudem auf den Fußballplätzen, wo vor allem der höchstklassige Vertreter unter Druck steht.
