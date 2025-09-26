Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Genießt mit Marienberg Heimrecht: Justin Reuter. Bild: Andreas Bauer
Genießt mit Marienberg Heimrecht: Justin Reuter. Bild: Andreas Bauer
Genießt mit Marienberg Heimrecht: Justin Reuter.
Genießt mit Marienberg Heimrecht: Justin Reuter. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge: Zwei brisante Derbys und ein Neustart mit veränderter Struktur
Von Andreas Bauer
Während Marienbergs Oberliga-Handballerinnen und Zschopaus Regionalliga-Volleyballer auswärts ran müssen, bietet vor allem der Fußball interessante Duelle in der Region. Zudem geht es im Schach los.

Die Füße hochlegen können am Wochenende die Regionalliga-Ringer aus Gelenau. Während sie frei haben, geht es in allen anderen Sportarten um wichtige Punkte. Auf höherer Ebene genießen dabei nur die Marienberger Fußballer Heimrecht.
