Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge: Zwei brisante Derbys und ein Neustart mit veränderter Struktur

Marienberg
Während Marienbergs Oberliga-Handballerinnen und Zschopaus Regionalliga-Volleyballer auswärts ran müssen, bietet vor allem der Fußball interessante Duelle in der Region. Zudem geht es im Schach los.
Die Füße hochlegen können am Wochenende die Regionalliga-Ringer aus Gelenau. Während sie frei haben, geht es in allen anderen Sportarten um wichtige Punkte. Auf höherer Ebene genießen dabei nur die Marienberger Fußballer Heimrecht.
