Das Sportwochenende in der Übersicht: Neudorfer Fußballer müssen beim ärgsten Verfolger bestehen, Gelenauer Ringer peilen Platz 2 an

In vielen Sportarten steht der Schlussspurt in den Hinrunden an. Während manche ihren Spitzenplatz verteidigen wollen, müssen andere überhaupt erst einmal wieder in die Erfolgsspur finden. Auch internationale Wettkämpfe stehen an.

Fußball: Den offiziellen Titel des Herbstmeisters in der Erzgebirgsliga hat der Spitzenreiter aus Neudorf bereits vor dem letzten Hinrundenspieltag in der Tasche. Vier Punkte groß ist der Vorsprung auf den ersten Verfolger, den SV Tanne Thalheim II. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es in Thalheim zum Gipfeltreffen und sollten die Neudorfer auch dort...