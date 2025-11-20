Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Erzgebirge
  • |

  • Das Sportwochenende in der Übersicht: Neudorfer Fußballer müssen beim ärgsten Verfolger bestehen, Gelenauer Ringer peilen Platz 2 an

Bisher lief es für Rico Offenderlein und den SV Neudorf in der Erzgebirgsliga wie am Schnürchen.
Bisher lief es für Rico Offenderlein und den SV Neudorf in der Erzgebirgsliga wie am Schnürchen. Bild: Andreas Bauer
Bisher lief es für Rico Offenderlein und den SV Neudorf in der Erzgebirgsliga wie am Schnürchen.
Bisher lief es für Rico Offenderlein und den SV Neudorf in der Erzgebirgsliga wie am Schnürchen. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
Das Sportwochenende in der Übersicht: Neudorfer Fußballer müssen beim ärgsten Verfolger bestehen, Gelenauer Ringer peilen Platz 2 an
Von Frank Grunert, Andreas Bauer, Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In vielen Sportarten steht der Schlussspurt in den Hinrunden an. Während manche ihren Spitzenplatz verteidigen wollen, müssen andere überhaupt erst einmal wieder in die Erfolgsspur finden. Auch internationale Wettkämpfe stehen an.

Fußball: Den offiziellen Titel des Herbstmeisters in der Erzgebirgsliga hat der Spitzenreiter aus Neudorf bereits vor dem letzten Hinrundenspieltag in der Tasche. Vier Punkte groß ist der Vorsprung auf den ersten Verfolger, den SV Tanne Thalheim II. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es in Thalheim zum Gipfeltreffen und sollten die Neudorfer auch dort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
07.11.2025
3 min.
Herolder Frauen stehen vor Pokalkracher, Annaberger Handballer wollen das Ruder herumreißen: Was das Sportwochenende in der Region zu bieten hat
Manuel Teubner (hier gegen Limbach-Oberfrohna II) und der HC Annaberg-Buchholz wollen das Ruder in der Regionsliga endlich herumreißen.
Die Fußballerinnen des ESV treffen im Sachsenpokal auf den großen Favoriten aus Chemnitz. Andere wollen zurück in die Erfolgsspur finden.
Frank Grunert, Thomas Lesch, Andreas Bauer
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
11:00 Uhr
3 min.
Drei Derbys und ein Weltcup-Debüt: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Freuen sich auf den Weltcup: Alwin (vorn) und Oscar Beyer.
Zuhause wollen die Zschopauer Volleyballer und die Gelenauer Ringer ihre Fans begeistern. Außerdem stehen zwei Radsportler aus der Region vor einer großen internationalen Herausforderung.
Andreas Bauer
Mehr Artikel