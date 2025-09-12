Dauerbrenner im Erzgebirge: Sachsens härtester Marathon feiert 30. Geburtstag

Am 20. September geht der Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock über die Bühne. Die Anmeldezahlen für die Jubiläumsausgabe fallen schon jetzt deutlich höher aus als üblich. Signale für einen Rekord?

Ein besonderer Ehrengast ist an der Angel, versichert Uwe Staab. „Ob es wirklich klappt mit ihm, entscheidet sich in den nächsten Tagen", so der Bürgermeister von Eibenstock. Zugleich ist Staab Vorsitzender jenes Vereins, der seit 30 Jahren den Drei-Talsperren-Marathon organisiert. Die Jubiläumsauflage geht am 20. September über die...