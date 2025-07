Demokratie im Verein stärken: Sächsischer Fußballverband lädt zur Online-Veranstaltung ein

Der SFV unterstützt Vereine in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung. Ein Seminar mit einer Expertin soll Klarheit und Vernetzung schaffen, offene Fragen beantworten.

Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Sport ist der Ton in den vergangenen Jahren rauer geworden. Die gesellschaftliche Polarisierung macht auch vor Sportvereinen nicht halt. In Zeiten wachsender Verunsicherung bietet der Sächsische Fußballverband (SFV) Ende August eine Online-Veranstaltung zum Thema „Demokratie im Verein leben“ an,...