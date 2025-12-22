Der Aufsichtsratsvorsitzende schwört die Auer Veilchen ein: „Zur Heimstärke der Wismut zurückfinden“

Thalheim. Nico Dittmann ist seit 2013 Bürgermeister von Thalheim. Der 40-Jährige ist Präsident des SV Tanne Thalheim und wurde im November erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Erzgebirge Aue gewählt. Mit „Freie Presse“ spricht er nicht nur über sportliche Herausforderungen, das Weihnachtsfest und was nötig ist, damit Aue nicht absteigt.

Freie Presse: Herr Dittmann, im Juni haben Sie im Rahmen des Stadtfestes aus der Kalten die 10-Kilometer-Strecke des erstmals ausgetragenen Drei-Tannen-Laufs bewältigt. Hatten Sie danach Muskelkater? Freie Presse: Herr Dittmann, im Juni haben Sie im Rahmen des Stadtfestes aus der Kalten die 10-Kilometer-Strecke des erstmals ausgetragenen Drei-Tannen-Laufs bewältigt. Hatten Sie danach Muskelkater?