Der Aufsichtsratsvorsitzende schwört die Auer Veilchen ein: „Zur Heimstärke der Wismut zurückfinden“

Stollberg
Thalheim. Nico Dittmann ist seit 2013 Bürgermeister von Thalheim. Der 40-Jährige ist Präsident des SV Tanne Thalheim und wurde im November erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Erzgebirge Aue gewählt. Mit „Freie Presse“ spricht er nicht nur über sportliche Herausforderungen, das Weihnachtsfest und was nötig ist, damit Aue nicht absteigt.
Freie Presse: Herr Dittmann, im Juni haben Sie im Rahmen des Stadtfestes aus der Kalten die 10-Kilometer-Strecke des erstmals ausgetragenen Drei-Tannen-Laufs bewältigt. Hatten Sie danach Muskelkater?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.