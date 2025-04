Der FC Erzgebirge Aue und seine Ringerschmiede: Wenn ein Müsliriegel nach Erfolg schmeckt

Das zweite Mal in Folge ist Ringer Leon Mehlhorn deutscher Meister der Altersklasse U 14 geworden. Und noch ein anderes Veilchen überraschte seinen Trainer in Witten auf ganzer Linie.

Gab es während des Turniers einen Zeitpunkt, an dem er an sich zweifelte? „Nein“, sagt Leon Mehlhorn und zögert dabei keinen Augenblick. Nur zu gern wollte der Nachwuchsringer des FC Erzgebirge Aue seinen Vorjahreserfolg wiederholen. 2024 war er das erste Mal in seinem Leben deutscher Meister geworden, in der Altersklasse U 14 im...