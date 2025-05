Der Filzteichlauf im Erzgebirge – und warum nicht jeder mitrennen darf

Der Wettbewerb an Sachsens ältester Talsperre wird als Schulmeisterschaft ausgetragen. Fast 600 Jugendliche stehen in der Starterliste. Das Maximum.

An der ältesten Talsperre Sachsens nimmt die Veranstaltungssaison Fahrt auf: Genau eine Woche nach dem Anbaden am Filzteich in Schneeberg geht es diesen Sonnabend sportlich weiter. Und zwar mit dem traditionellen Filzteichlauf. „Der ist in diesem Jahr ein reiner Schülerlauf“, teilt Carsten Schmidt vom Veranstalter mit. Denn der Wettbewerb...