Superschwergewichtler Emil Thiele (r.) stellte mit seinem Sieg über Kamil Wojciechowski eine wichtige Weiche in Richtung Gesamtsieg für den FC Erzgebirge Aue
Superschwergewichtler Emil Thiele (r.) stellte mit seinem Sieg über Kamil Wojciechowski eine wichtige Weiche in Richtung Gesamtsieg für den FC Erzgebirge Aue Bild: Jörg Richter
Aue
Der letzte Kampf entscheidet: Veilchen-Ringer gewinnen auch zweites Sachsenderby gegen Markneukirchen
Von Jörg Richter
Nach dem Sieg vor den eigenen Fans haben die Auer in der 2. Bundesliga nun auch im Vogtland triumphiert – statt 17:13 hieß es diesmal 12:8. Nägel mit Köpfen machten die Gäste gleich zu Beginn.

Die Rechnung von FCE-Trainer Björn Schöniger, der den Gegner genau studiert hatte, ging in Markneukirchen von Beginn an voll auf. So gewann Mark Wagner im Limit bis 61 Kilogramm fast schon sensationell gegen den aktuellen WM-Fünften Muhammet Cakir. Der türkische Weltklasseringer führte nach der ersten Runde mit 6:2, brach dann jedoch...
