„Der Sportart fehlt die verdiente Anerkennung“: Warum der letzte DDR-Meister im Schach in Stollberg spielt

Thomas Pähtz ist die unangefochtene Nummer 1 beim SV Erzgebirge Stollberg. Das verwundert angesichts seiner Vita kaum. In die Provinz verschlägt es den Großmeister aus Erfurt aus einem besonderen Grund.

Wenn Thomas Pähtz an Brett 1 Platz nimmt, weht ein Hauch Schachgeschichte durch den Raum. Der 69-jährige Erfurter ist nicht nur Großmeister, sondern auch der letzte DDR-Meister von 1990. 1988 war er bei der Olympiade in Thessaloniki mit der Nationalmannschaft dabei. Jetzt spielt er für den SV Erzgebirge Stollberg in der Bezirksliga. Warum? Der...