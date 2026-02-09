„Der Sportart fehlt die verdiente Anerkennung“: Warum der letzte DDR-Meister im Schach in Stollberg spielt

Stollberg
Thomas Pähtz ist die unangefochtene Nummer 1 beim SV Erzgebirge Stollberg. Das verwundert angesichts seiner Vita kaum. In die Provinz verschlägt es den Großmeister aus Erfurt aus einem besonderen Grund.
Wenn Thomas Pähtz an Brett 1 Platz nimmt, weht ein Hauch Schachgeschichte durch den Raum. Der 69-jährige Erfurter ist nicht nur Großmeister, sondern auch der letzte DDR-Meister von 1990. 1988 war er bei der Olympiade in Thessaloniki mit der Nationalmannschaft dabei. Jetzt spielt er für den SV Erzgebirge Stollberg in der Bezirksliga. Warum? Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.