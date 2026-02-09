MENÜ
Thomas Pähtz (r.) saß beim Heimkampf gegen den SV Markneukirchen Toni Lutz gegenüber.
Thomas Pähtz (r.) saß beim Heimkampf gegen den SV Markneukirchen Toni Lutz gegenüber. Bild: Ralf Wendland
Thomas Pähtz (r.) saß beim Heimkampf gegen den SV Markneukirchen Toni Lutz gegenüber.
Thomas Pähtz (r.) saß beim Heimkampf gegen den SV Markneukirchen Toni Lutz gegenüber. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„Der Sportart fehlt die verdiente Anerkennung“: Warum der letzte DDR-Meister im Schach in Stollberg spielt
Von Ralf Wendland
Thomas Pähtz ist die unangefochtene Nummer 1 beim SV Erzgebirge Stollberg. Das verwundert angesichts seiner Vita kaum. In die Provinz verschlägt es den Großmeister aus Erfurt aus einem besonderen Grund.

Wenn Thomas Pähtz an Brett 1 Platz nimmt, weht ein Hauch Schachgeschichte durch den Raum. Der 69-jährige Erfurter ist nicht nur Großmeister, sondern auch der letzte DDR-Meister von 1990. 1988 war er bei der Olympiade in Thessaloniki mit der Nationalmannschaft dabei. Jetzt spielt er für den SV Erzgebirge Stollberg in der Bezirksliga. Warum? Der...




