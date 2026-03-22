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Auf der vierten Etappe schnappte sich Moritz Kretschy (vorn) das Gelbe Trikot – und gab es nicht wieder her.
Auf der vierten Etappe schnappte sich Moritz Kretschy (vorn) das Gelbe Trikot – und gab es nicht wieder her. Foto: NSN Cycling Team
Auf der vierten Etappe schnappte sich Moritz Kretschy (vorn) das Gelbe Trikot – und gab es nicht wieder her.
Auf der vierten Etappe schnappte sich Moritz Kretschy (vorn) das Gelbe Trikot – und gab es nicht wieder her. Foto: NSN Cycling Team
Zschopau
Der Tour de France einen Schritt näher: Erzgebirger gewinnt Etappenfahrt in Ostafrika
Von Andreas Bauer
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Als Helfer sollte Moritz Kretschy einem Kollegen bei der Tour du Rwanda zum Sieg verhelfen. Am Ende war es aber der Radsportler aus Gelenau, der im Gelben Trikot ins Ziel kam – und noch viel vorhat.

Geplant war dieser Erfolg nicht. „Es hat sich so ergeben“, sagt Moritz Kretschy über den Gewinn der Tour du Rwanda, den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Mit eher bescheidenen Zielen war der 23-jährige Radsportler, der einst beim RSV 54 Venusberg ausgebildet wurde und jetzt für das NSN Cycling Team aktiv ist, nach Ostafrika...
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