Der Tour de France einen Schritt näher: Erzgebirger gewinnt Etappenfahrt in Ostafrika

Zschopau
Als Helfer sollte Moritz Kretschy einem Kollegen bei der Tour du Rwanda zum Sieg verhelfen. Am Ende war es aber der Radsportler aus Gelenau, der im Gelben Trikot ins Ziel kam – und noch viel vorhat.
Geplant war dieser Erfolg nicht. „Es hat sich so ergeben“, sagt Moritz Kretschy über den Gewinn der Tour du Rwanda, den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Mit eher bescheidenen Zielen war der 23-jährige Radsportler, der einst beim RSV 54 Venusberg ausgebildet wurde und jetzt für das NSN Cycling Team aktiv ist, nach Ostafrika...
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