Derby-Zeit: Dieses Fußballspiel elektrisiert eine ganze Stadt im Erzgebirge

Der FC Concordia Schneeberg und der Neustädtler SV rüsten sich für das lokale Duell. Während die Gastgeber auf Sieg setzen, sehen sich die Schwarz-Gelben als Außenseiter. Doch wie begegnen sich die Fan-Lager?

Dieses Spiel elektrisiert eine ganze Stadt: Am Sonntag ab 15 Uhr sehen sich der FC Concordia Schneeberg und der Neustädtler SV das zweite Mal in dieser Saison auf dem Fußballplatz wieder. In der Fußball-Erzgebirgsliga fiebern dem innerstädtischen Derby auch beide Fan-Lager entgegen. Schon lange vor dem Anpfiff wirft das Duell Schatten voraus.