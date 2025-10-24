Derbymodus: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge wollen im Küchwald ihre Siegesserie fortsetzen

Diese Konstellation ist Emotion pur: Am Sonnabend gastiert Regionalligist Schönheide beim Spitzenreiter in Chemnitz. Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Duell.

Die Statistik spricht für Schönheide, die Spielpraxis für Chemnitz. Entsprechend spannend dürfte das Derby in der Eishockey-Regionalliga Ost werden. Am Sonnabend ab 18.30 Uhr treffen die Wölfe und die Crashers im Küchwald aufeinander. Die Gastgeber sind Tabellenführer.