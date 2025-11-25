Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände

Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.

Seit dem Jahr 2000 ist Lucy Glöckner im Rennsportzirkus unterwegs. Mit 10 Jahren saß die Waldkirchenerin zum ersten Mal auf einem Minibike. Die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM), der Red-Bull-Rookies-Cup im Rahmen der MotoGP oder die Endurance-WM sind erfolgreiche Stationen der inzwischen 35-jährigen Motorradrennfahrerin. Auch den...