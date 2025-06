Deutsche Motorradtrial-Meisterschaft: „Eine Medaille wäre ein absolutes Highlight.“

Zum ersten Mal seit 1998 sind die besten Motorradtrialer Deutschlands an diesem Wochenende wieder beim MSC Thalheim zu Gast. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß.

Man kennt das: Manchmal ist im Sport Saure-Gurken-Zeit – und dann gibt es wieder Phasen, in denen ein Höhepunkt den nächsten jagt. Auf die Sportfans in Thalheim wartet jedenfalls ein Wochenende der Superlative. Am Sonntag kann der SV Tanne Thalheim den langersehnten Aufstieg in die Fußball-Landesliga perfektmachen, während nur wenige...